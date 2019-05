CIUDAD DE MÉXICO, 9 mayo (Reuters) - Resultados de los partidos de ida disputados el jueves correspondientes a los cuartos de final del torneo Clausura del fútbol mexicano: Necaxa 1 Monterrey 0 América 3 Cruz Azul 1 Jugaron el miércoles: Pachuca 1 Tigres UANL 1 Tijuana 1 León 3 Partidos de vuelta: Tigres vs Pachuca (11 de mayo) León vs Tijuana (11 de mayo) Monterrey vs Necaxa (12 de mayo) Cruz Azul vs América (12 de mayo) (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)