DT uruguayo Siboldi llega a Veracruz a meses de abandonar a campeón Santos Laguna en México

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El uruguayo Robert Dante Siboldi fue presentado el miércoles como director técnico del club Veracruz en México, cuatro meses después de haber salido de Santos Laguna, donde obtuvo el título del torneo Clausura.

Siboldi, de 53 años, renunció en agosto al cargo de DT en Santos Laguna, tres meses después de haber conseguido el título del torneo Clausura, debido a conflictos con un jugador que no fueron revelados.

“El gran reto es que el equipo salga del descenso y tenemos esa ilusión de lograrlo. Siempre he sido una persona de retos y no me espantan, tenemos la capacidad y el deseo de sacar esto adelante”, dijo Siboldi tras su presentación.

“Lo veo como un área de oportunidad en la que podemos desarrollar nuestro trabajo, plantar una semilla y empezar a armar una institución profesional que debe dar resultados y espectáculo a la afición”, agregó.

Los “Tiburones Rojos” de Veracruz finalizaron el torneo Apertura en el último lugar con 10 puntos después de dos triunfos, cuatro empates y 11 derrotas.

“Mi contrato es por un año, es lo conveniente para que la directiva tenga la posibilidad de evaluar mi trabajo y si las cosas se dan, seguir adelante”, apuntó el exportero de la selección de Uruguay.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco. Editado por Javier Leira