Veracruz corta larga racha negativa con triunfo en Liga México

CIUDAD DE MÉXICO, 29 oct (Reuters) - Veracruz puso fin el martes a una larga racha de 41 partidos sin conocer el triunfo en la liga mexicana de fútbol al ganar 1-0 a Puebla en la decimosexta jornada del torneo Apertura.

Los “Tiburones Rojos” de Veracruz no ganaban desde el 25 de agosto de 2018 cuando vencieron 1-0 a Tijuana en la séptima jornada del torneo Apertura de ese año.

“No me puedo regodear con el triunfo, pero es bienvenido. La aplicación del grupo de jugadores que tenemos me sigue sorprendiendo cada día más porque a pesar de venir de una racha de no ganar seguimos compitiendo de tú a tú con los rivales”, dijo el director técnico Enrique López Zarza.

El gol del ansiado triunfo lo anotó el inglés Kazim Richards a los 49 minutos cuando definió dentro del área tras controlar con el pecho un largo pase de Luis Lozoya.

A pesar de la victoria, Veracruz permanece en el último lugar general con siete puntos.

En tanto, América ganó 1-0 como visitante ante Atlético de San Luis con gol del colombiano Roger Martínez en un partido que se jugó a puerta cerrada debido al veto de dos encuentros que sufre el estadio Alfonso Lastras tras los hechos violentos en las gradas que se presentaron en la decimocuarta jornada.

Pumas UNAM goleó 5-1 al Atlas con tantos del paraguayo Carlos González, del chileno Felipe Mora, del argentino Nicolás Freire, de Andrés Iniestra y del colombiano Camilo Vargas en su propia portería. Para los “Rojinegros” descontó Jesús Isijara.

Mientras que Santos Laguna se ubicó como líder general del torneo con 30 puntos tras vencer 1-0 a Querétaro con gol del brasileño Matheus Doria.

El miércoles se jugarán los partidos entre Pachuca-Monterrey, Guadalajara-Tijuana y Tigres UANL-Toluca.

La jornada, en la que descansó Necaxa, se completará el jueves cuando Monarcas Morelia enfrente a Bravos de Ciudad Juárez y Cruz Azul juegue ante León.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco