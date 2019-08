Veracruz de México confirma salida de DT "Ojitos" Meza

Foto de archivo de Enrique Meza dirigiendo a Pachuca en la final del torneo Clausura 2014 ante León en México. Estadio Hidalgo, Pachuca, México. 18 de mayo de 2014. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El club Veracruz del fútbol mexicano confirmó el jueves la salida de Enrique “Ojitos” Meza como director técnico dos días después de que el estratega presentó su renuncia.

El experimentado técnico de 71 años renunció el martes después de que los “Tiburones Rojos” aumentaron su racha negativa sin conocer el triunfo a 33 partidos tras perder como local 5-0 ante Querétaro en la séptima jornada del torneo Apertura local.

“Enrique Meza no seguirá como director técnico de nuestro equipo una vez que le fue aceptada su petición de no continuar al frente del conjunto tras las siete jornadas dirigidas en el torneo Apertura”, informó el club que no gana desde el 25 de agosto del 2018.

“El estratega mexicano presentó su renuncia tras registrar resultados adversos, los cuales se originaron de muchas circunstancias dentro de la cancha y ajenas a la misma que nunca había experimentado el entrenador, lo que terminó afectando el funcionamiento del equipo y de los jugadores”, agregó.

Meza, de 71 años, llegó a Veracruz el 4 de junio tras haber dirigido a Puebla, Monarcas Morelia, Pachuca, Atlas, Cruz Azul y Toluca.

Como estratega de los “Tuzos” de Pachuca, Meza ganó la Copa Sudamericana del 2006, el torneo Clausura 2007 y la Copa de Campeones de la Concacaf en 2007 y 2008.

Y al frente de los “Diablos Rojos” de Toluca conquistó los títulos de los torneos Verano 1998, 1999 y 2000. También fue director técnico de la selección mexicana en 2000 y 2001.

“El director de fuerzas básicas, José Luis González China, se hará responsable del equipo de forma interina para el compromiso del viernes ante Monarcas Morelia”, agregó el club Veracruz.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco