Mexicano Vela no viajará con Los Angeles FC para torneo de la MLS en Orlando

6 jul (Reuters) - El delantero de Los Angeles FC Carlos Vela dijo el lunes que no viajará con el equipo para jugar el torneo “MLS is Back” en Orlando, debido a que se quedará casa con su esposa embarazada.

“Nada me gustaría más que estar con mis compañeros en Orlando. Yo siempre quiero dar lo mejor de mí para el Club, nuestra afición y la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, he decidido que lo más importante para la salud de mi familia es que me quede en casa durante un embarazo complicado para mi esposa”, dijo el futbolista en un comunicado.

Vela es uno de los jugadores mejor pagados de la MLS. El atacante de 31 años ganó el premio al Jugador Más Valioso el año pasado, anotando 38 goles en la temporada.

“LAFC apoya y respeta plenamente la decisión que Carlos y su familia han tomado de no participar en el Torneo MLS is Back. Hemos tenido varias conversaciones con Carlos durante este proceso y entendemos su situación y la importancia de que se quede en casa con su familia”, dijo por su parte el gerente general del club, John Thorrington.

El torneo MLS is Back de 54 partidos, que comienza el 8 de julio, tendrá a los 26 equipos reunidos en el ESPN Wide World of Sports Complex en Florida.

Los equipos comenzaron a llegar a Orlando la semana pasada para el relanzamiento de la temporada 25 de la liga, que se suspendió en marzo debido a la pandemia de COVID-19.

Estados Unidos es el país más afectado por el coronavirus, con más de 2,9 millones de casos, y Florida confirmó un récord de 11.000 casos nuevos en un solo día, más de lo que cualquier país europeo informó en una sola jornada en el punto álgido de la crisis allí.

El sábado, la MLS dijo que dos futbolistas habían dado positivo por COVID-19 después de evaluar a 1.191 jugadores, entrenadores, árbitros, personal de clubes y de la liga y otras personas. Se informó un total de 14 positivos desde que comenzaron las pruebas el 28 de junio.

