Mourinho espera volver a dirigir un equipo en junio

El entrenador José Mourinho durante una rueda de prensa cuando era DT del Manchester United. 11 diciembre de 2018. Reuters/Peter Cziborra.

(Reuters) - El exentrenador del Manchester United José Mourinho dijo que espera volver a dirigir un equipo en junio y reveló que tiene una idea clara sobre el tipo de equipo del que quiere hacerse cargo.

El portugués está sin trabajo desde que fue despedido por el United en diciembre luego de una mala racha de resultados que había dejado al club en el sexto lugar en la tabla en la Liga Premier a 19 puntos del líder Liverpool.

“Lo que tengo en mente es que me gustaría volver en el verano (boreal), en junio, a un nuevo club, para iniciar una nueva pretemporada”, dijo Mourinho a BeIN Sports.

“Sé exactamente lo que no quiero. Esa es la razón por la que ya tuve que decir que no a tres o cuatro ofertas diferentes. Y sé lo que quiero, no en términos de un club específico sino de la naturaleza del trabajo, la dimensión del trabajo”, agregó.

Mourinho había dicho en enero que no estaba seguro de si iba a dirigir otro club en Inglaterra después de estar en el Chelsea y el United.

El entrenador de 56 años, sin embargo, descartó tomar las riendas de una selección, ya que prefiere el trabajo diario que conlleva ser un técnico de un club.

“No lo creo”, dijo Mourinho, cuando se le preguntó si se haría cargo de una selección. “Creo que un trabajo en un equipo nacional es un muy específico (...) Me gusta el fútbol a diario, me gusta el trabajo diario, me gustan los partidos y quiero estar en el fútbol a nivel de clubes. ¿Pero quién sabe?”, sostuvo.

Reporte de Rohith Nair en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme