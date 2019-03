FIFA recomienda uso del VAR en Mundial femenino

Imagen de archivo de un equipo de televisión que se refleja en el logo de la FIFA en su sede en Zúrich, Suiza, Octubre 13, 2016. REUTERS/Arnd Wiegmann

ZÚRICH (Reuters) - La FIFA recomendó el uso de la tecnología de árbitro asistente de video (VAR) para la Copa Mundial femenina de este año en Francia.

El comité organizador del organismo rector del fútbol mundial se reunió el lunes y respaldó el uso de VAR en el torneo, que ya se había probado en la Copa del Mundo masculina de Rusia.

La decisión final la tomará el consejo de la FIFA en su reunión a fines de este mes en Miami. El Mundial femenino se realizará entre el 7 de junio y el 7 de julio.

“No se me ocurre que no tengamos (VAR); creo que sería un poco insultante si no tuviéramos la misma oportunidad (que los hombres)”, había dicho en julio la entrenadora estadounidense Jill Ellis.

La tecnología, que se usa en varias de las principales ligas de fútbol europeas, ha estado presente en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones por primera vez esta temporada.

La Premier League inglesa planea usar VAR el próximo campeonato.

Reporte de Rik Sharma en Madrid; Editado en español por Javier López de Lérida