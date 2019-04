Alexis Sánchez supera lesión y es convocado por el United para enfrentar al Barça

Alexis Sánchez y Ashley Young del Manchester United durante un entrenamiento previo al choque con el Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones - Estadio Camp Nou, Barcelona, España - Abril 15, 2019 Action Images vía Reuters/Carl Recine

(Reuters) - El delantero chileno Alexis Sánchez es la mayor novedad en la lista de convocados del Manchester United para enfrentar al Barcelona en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, según la nómina de 22 jugadores dada a conocer el lunes.

Sánchez, quien anotó 47 goles en 141 partidos para el Barça entre 2011 y 2014, ha estado fuera de las canchas desde que sufrió una distensión al ligamento medial de la rodilla derecha en un partido contra Southampton el mes pasado.

Otra novedad en la lista del United para el duelo en el Camp Nou es el centrocampista serbio Nemanja Matic, quien al igual que Sánchez se perdió la derrota 1-0 en casa ante el Barcelona en el duelo de ida por una lesión.

“Desde el punto de vista físico, ambos están disponibles y, por supuesto, para Alexis, que ha jugado en este club antes, es una gran noche”, dijo en Barcelona el técnico del United, Ole Gunnar Solskjaer, en la antesala del partido del martes.

“Cuando esté en la cancha, estoy seguro de que querrá demostrar lo que vale. No solo al Barcelona, sino también a nosotros, porque ha estado lesionado y no ha tenido una gran temporada (...) Esperemos que Sánchez pueda estar contento con su actuación”, agregó el noruego en rueda de prensa.

El United perdió 2-0 el partido de ida contra el Paris St. Germain en la ronda anterior del torneo continental, pero logró increíblemente dar vuelta la llave en la capital francesa. Por esto, Solskjaer tiene la esperanza de que sus jugadores puedan conseguir otra hazaña en el Camp Nou, un estadio que tiene un significado especial para el exdelantero.

En la final de la Liga de Campeones de 1999 entre el United y el Bayern Munich, Solskjaer anotó el gol del triunfo de los “Diablos Rojos” en los descuentos, sellando un 2-1 inolvidable para los hinchas del equipo inglés.

“Ese gol se ha mencionado varias veces”, dijo el entrenador de 46 años. “Muchas personas me han felicitado y me han hablado sobre esa noche. Ellos dicen ‘fue la mejor noche de mi vida pero no le digas a mi esposa’, ese tipo de cosas”.

Reporte de Hardik Vyas en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme