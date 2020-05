Sampaoli me dejaba salir a beber y hasta se ofrecía a cuidarme el perro en Sevilla, recuerda Nasri

Imagen de archivo de Jorge Sampaoli conversando con Samir Nasri en un partido de La Liga entre Sevilla y Athletic de Bilbao. 24 septiembre de 2016. Foto de Mutsu Kawamori/AFLO.

(Reuters) - Samir Nasri reveló la notable libertad que le dio el argentino Jorge Sampaoli, su exentrenador del Sevilla, quien le decía que no tenía ningún problema con que el francés saliera a beber y a clubes nocturnos siempre que rindiera en los partidos y que, además, se ofrecía a cuidar su mascota cuando viajara.

El exinternacional de Francia disfrutó de un renacimiento con el Sevilla de Sampaoli en la temporada 2016/17 tras su paso por Arsenal y Manchester City.

Nasri, de 32 años y que ahora juega para Anderlecht en Bélgica, recordó su paso por Sevilla, y su relación inusualmente cercana con Sampaoli en una entrevista en Instagram el lunes.

“Tuve una relación de amistad con Sampaoli. Fue un amigo, no un entrenador”, sostuvo Nasri.

“Sampaoli me quería tanto que me dijo: ‘Ven a nuestro equipo, puedes beber, ir a una discoteca, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Sólo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que el se encargaría de cuidarme al perro”, agregó.

Pero la gran campaña de Nasri en Sevilla se desmoronó tras someterse a un tratamiento intravenoso en una clínica en Los Ángeles, lo que finalmente le impidió jugar por 18 meses por infringir las normas antidopaje.

“Lo que sucedió en Los Ángeles arruinó mi temporada. Era una inyección de vitaminas, legal y tenía una receta médica (...) La clínica me inyectó mucho más producto de lo esperado. Estaba destruido porque iba a ser sancionado por dos años”, relató.

“Después de eso no quería jugar, incluso le dije a Sampaoli ‘déjame a un lado, es inútil’, pero el entrenador siempre quiso que jugara (...) Ya no quería jugar al fútbol, lo pensaba todo el tiempo”.

Reporte de Richard Martin. Editado en español por Javier Leira