Argentino "Tolo" Gallego asegura que Panamá estará en Mundial de Qatar

CIUDAD DE PANAMÁ, 6 ago (Reuters) - El argentino Américo Gallego aseguró el martes que la selección de fútbol de Panamá estará en el Mundial de Qatar y pidió más respeto para el representativo centroamericano.

La Federación Panameña de Fútbol designó el 31 de julio al “Tolo” Gallego como director técnico de la selección para el proceso rumbo a la Copa del Mundo del 2022.

“No tengo duda de que vamos a clasificar (al Mundial), siempre fui un técnico ganador y no veo por qué me tiene que fallar acá. Es la selección de Panamá y hay que respetarla un poco más”, dijo Gallego en rueda de prensa tras su presentación.

“He pasado por la selección argentina, he dirigido bastantes equipos grandes y creo que estoy preparado para este reto. Me siento capacitado para estas competencias que son las más bravas, tenemos un buen equipo y eso fue lo que me convenció para venir acá”, agregó.

El estratega de 64 años ha sido campeón en Argentina como técnico de River Plate (Apertura 1994 y Clausura 2000), Independiente (Apertura 2002) y Newell´s Old Boys (Apertura 2004). En México llevó a Toluca a obtener el título del torneo Apertura 2005.

También dirigió a Colo Colo en Chile y a Tigres UANL en México. A nivel de selecciones fue asistente técnico de Daniel Passarella con Argentina entre 1995 y 1998.

“Siempre mi característica como entrenador fue ganadora, he tenido muchos logros por mi perseverancia, mis equipos han sido muy ofensivos y aquí hay material para hacerlo”, apuntó Gallego.

El debut de Gallego al frente de Panamá será ante Bermuda el 5 de septiembre en la Liga de Naciones de la Concacaf. (Reporte de Elida Moreno en Panamá, escrito por Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)