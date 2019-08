Liga de Estados Unidos suspende 10 partidos a panameño Torres por dopaje

Foto de archivo de Román Torres durante un partido entre las selecciones de Panamá y Tunez en el Mundial del 2018 en Rusia. Arena Mordovia, Saransk, Rusia. 28 de junio de 2018. REUTERS/Lucy Nicholson

(Reuters) - El panameño Román Torres, defensor del Seattle Sounders de Estados Unidos, fue sancionado con 10 partidos de suspensión debido a que un análisis de dopaje dio positivo, informó el viernes la Major League Soccer (MLS).

El defensor de la selección panameña también fue multado con el 20 por ciento de su salario anual.

“La Major League Soccer ha suspendido y multado al defensor del Seattle Sounders Román Torres por violar la política de abuso de sustancias y salud conductual al dar positivo por una sustancia que mejora el rendimiento”, informó la MLS en un comunicado.

“Durante su suspensión, Torres no puede participar en los entrenamientos del equipo o usar las instalaciones del equipo, no puede participar en torneos o partidos amistosos, y no puede asistir a eventos del club”, explicó la MLS.

Durante su castigo, Torres puede entrenar con el equipo filial del Seattle Sounders, el Tacoma Defiance. El defensor panameño podrá reaparecer con su club hasta el 29 de septiembre cuando Seattle visite a San José Earthquakes.

Torres, de 33 años, juega con Seattle Sounders desde el 2015. Inició su carrera en el 2004 con el club Chepo de Panamá, donde también jugó con San Francisco.

También militó en Colombia con los clubes Cortuluá, Equidad, Junior, Atlético Nacional y Millonarios.

Con la selección de Panamá disputó el Mundial del 2018 en Rusia.

Reporte de Elida Moreno en Panamá, escrito por Carlos Calvo Pacheco