Maradona fue un jugador único en la historia, pero yo me quedo con la magia diaria de Messi: Piqué

24 feb (Reuters) - Diego Maradona fue un jugador único y de gran influencia en la historia del fútbol, dijo el lunes el defensor del Barcelona Gerard Piqué, quien sin embargo dijo que él prefiere al también argentino Lionel Messi porque hace magia a diario y tiene una regularidad que es inigualable.

A Piqué le pidieron que se refiriera a los argentinos antes del choque del martes entre su equipo y Napoli, donde Maradona es ídolo induscutible y pasó los mejores años de su carrera, tras llegar al sur de Italia justamente desde el elenco catalán.

“De Maradona se ha dicho todo, un jugador único en la historia del fútbol que le dio mucho a este deporte, que pasó por Barcelona y Napoli y que será recordado para siempre”, sostuvo Piqué en rueda de prensa.

“Pero si me preguntas entre Diego y Leo, yo que lo he vivido de cerca y lo he tenido cerca tantos años, me quedo con la regularidad de Leo y con la magia que hace a diario durante tantos años”, agregó.

Escrito por Javier Leira, editado por Juana Casas