Zidane dice que Bale no viajó a Múnich porque no se sentía bien

El delantero galés del Real Madrid Gareth Bale sentado en el banquillo de suplentes antes del amistoso contra el Atlético de Madrid en el MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU. 26 julio 2019. Brad Penner/Usa Today Sports

(Reuters) - Gareth Bale no estaba bien para viajar con el Real Madrid a disputar su amistoso de pretemporada contra el Tottenham Hotspur en Múnich, dijo el entrenador Zinedine Zidane.

El internacional galés se perdió el martes el partido de la Audi Cup, en el que los Spurs ganaron por 1-0, tras fracasar su fichaje por un club chino.

Los medios de comunicación británicos informaron de que la junta directiva del Real Madrid se negó a aprobar la salida de Bale, y que Jiangsu Suning quería adquirir al jugador de 30 años en un fichaje gratuito.

“Gareth no ha viajado porque no se sentía, porque no estaba bien”, dijo Zidane a los periodistas tras el partido en el Allianz Arena.

“Hablando con los médicos decidimos que no viniera a Múnich. Se quedó y está entrenando allí. Fue una decisión conjunta entre el jugador, el personal médico y el entrenador”, agregó.

Bale, que ha ganado cuatro Ligas de Campeones desde que se incorporó al Madrid procedente del Tottenham en 2013, parece haber caído en desgracia en el club “merengue” después de que Zidane dijera la semana pasada que estaba “muy cerca de marcharse”.

Reporte de Hardik Vyas en Bengaluru; editado en español por Emma Pinedo en la Redacción de Madrid