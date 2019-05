Pochettino dice que rechazó oferta del Madrid cuando Zidane dejó el club el año pasado

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, reacciona durante un entrenamiento del equipo antes del partido por semifinales de la Liga de Campeones frente al Ajax, Johan Cruijff Arena, Ámsterdam - May 7, 2019 Action Images vía Reuters/Matthew Childs

8 mayo (Reuters) - El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, reveló que rechazó la oportunidad de entrenar al Real Madrid en junio para cumplir su contrato con el club de Londres, y dijo que dejar a los Spurs habría ido en contra de sus valores.

El equipo de Pochettino ha sido un animador constante de la Liga Premier en las últimas temporadas, y el estilo del DT argentino lo puso en la órbita de los gigantes de Europa.

El banquillo del Madrid quedó vacante cuando Zinedine Zidane renunció como entrenador luego de ganar un tercer título consecutivo en Liga de Campeones en mayo. En una entrevista con El País publicada el miércoles Pochettino, de 47 años, dijo que en ese momento le ofrecieron el puesto.

“La situación fue difícil. Estaba en juego el sueño de todo entrenador: dirigir a los equipos más grandes que existen. Y debes decir que no. Eso es tremendo”, dijo Pochettino.

“Te genera un conflicto. Porque sabes que si un entrenador se quiere ir, se va. Pero yo acababa de firmar una renovación con el Tottenham. Y sentía que no podía hacer nada. Daniel Levy (presidente del Tottenham) no quiso aceptar las ofertas para liberarme y si me piden que rompa el contrato no puedo aceptarlo porque yo no puedo comportarme así”, agregó.

Pochettino se unió a los Spurs en 2014 y tiene cuatro años más de contrato con el club.

Julen Lopetegui finalmente fue nombrado entrenador del Madrid, por lo que fue despedido de su cargo en la selección de España a días del inicio del Mundial 2018, pero fue cesado por el club blanco a finales de octubre.

Santiago Solari se hizo cargo del Madrid hasta que fue despedido en marzo, cuando Zidane volvió al club. El francés firmó un acuerdo hasta 2022, lo que significa que Pochettino podría tener que esperar un poco antes de que se le ofrezca otra oportunidad de entrenar al 13 veces campeón de Europa, aunque dijo que no se arrepentía de haber rechazado al Madrid.

