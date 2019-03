Ramos responde críticas por mal momento del Real Madrid

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, abandona la cancha mientras los judadores del Barcelona Luis Suárez, Lionel Messi y Gerard Piqué (de izq a dcha) celebran su triunfo en partido de Liga disputado en el Santiago Bernabéu, Madrid, España. 2 marzo 2019. REUTERS/Sergio Pérez

MADRID (Reuters) - El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, usó el lunes Twitter para explicar algunas de las recientes controversias que le han rodeado en los últimos días, luego de que el equipo blanco perdió en solo una semana casi todas las opciones de ganar algún título esta temporada.

El defensor se hizo varias preguntas en la red social tras la eliminación del Madrid tanto de la Copa del Rey como de la Liga de Campeones. El club está además a 12 puntos del líder Barcelona en la Liga española.

“El desarrollo de los acontecimientos en las últimas fechas ha sido desastroso y no me escondo, no nos estamos escondiendo. Los jugadores somos los principales responsables y yo, como capitán, más que nadie”, escribió Ramos.

“Es por eso que pensé que la forma más honesta de responder las preguntas que están circulando a nuestro alrededor sería abordarlas directamente”, agregó.

Ramos dijo que tenía el “200 por ciento” de responsabilidad por haber provocado deliberadamente su suspensión para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Ajax de Ámsterdam, que el Madrid perdió 4-1 el martes pasado, provocando su eliminación del torneo.

Esa noche, Ramos estuvo en el Bernabéu siendo filmado como parte de un documental para Amazon, lo que provocó algunas críticas de los hinchas.

“Hay compromisos adquiridos y no pensé ni remotamente que el partido pudiera desarrollarse así. La grabación fue decreciendo con el avance del partido”, explicó el zaguero.

Ramos destacó también que el plantel no es el que decide el futuro del entrenador Santiago Solari.

“Es una decisión que no nos corresponde y en la que no interferimos nunca. Nosotros tenemos un enorme respeto por el puesto y apoyamos siempre al entrenador del Real Madrid”, sostuvo.

