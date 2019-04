Zidane espera que Varane siga en el Madrid pero es ambiguo sobre el futuro de Bale

Foto de archivo. El DT del Real Madrid, Zinedine Zidane, durante una conferencia de prensa - Ciudad Deportiva Real Madrid, Madrid, España - Marzo 15, 2019 REUTERS/Juan Medina

MADRID (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo el martes que no puede imaginar a su equipo sin el defensor francés Raphael Varane, aunque no entregó garantías sobre el futuro del extremo Gareth Bale en el Santiago Bernabéu.

El diario francés L’Equipe informó el mes pasado que Varane, campeón del mundo en Rusia con su selección el año pasado, está buscando su salida del Madrid después de ocho temporadas en la capital española, un periodo en el que ha ganado cuatro veces la Liga de Campeones y dos títulos de la liga española.

En una conferencia de prensa previa a la visita del Madrid el miércoles al Valencia por La Liga, Zidane desestimó los informes sobre la posible partida de Varane.

“No quiero imaginar un Madrid sin Varane. Aún es joven, lleva muchos años aquí, lo está haciendo bien”, dijo el exmediocampista francés.

“Yo le veo bien, a mí no me ha dicho nada. Lo importante es lo que él me dice, está en el mejor club del mundo, él lo sabe(...) Mi deseo es conservarlo en el equipo”, agregó.

El futuro de Bale, el fichaje más caro en la historia del club, es más incierto, ya que el galés nuevamente fue blanco de abucheos por parte de los aficionados del Madrid durante la victoria 3-2 sobre el Huesca el domingo.

Zidane admitió que la afición madridista no está ayudando al galés, pero se negó a aclarar si Bale se quedará en el club la próxima temporada.

“No sé cómo afectan a Bale (los abucheos). Sé que no son nunca algo bueno. A mí me pitaron y hay que aceptarlo con personalidad. Los jugadores tienen personalidad para aceptarlo”, sostuvo el entrenador. “En cuanto al futuro de Gareth y de otros jugadores, primero hay que acabar la temporada, nos quedan nueve partidos y luego ya veremos”, añadió.

Reporte de Richard Martin. Editado en español por Rodrigo Charme