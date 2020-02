Hinchas serán compensados tras demanda por ausencia Ronaldo en amistoso Juventus en Corea del Sur

Imagen de archivo del delantero portugués Cristiano Ronaldo de la Juventus en un partido contra la Fiorentina por la Serie A del fútbol italiano en el Estadio Allianz de Turín, Italia. 2 de febrero, 2020. REUTERS/Massimo Pinca

SEÚL, 4 feb (Reuters) - Dos hinchas surcoreanos que demandaron a la organización de un partido después que Cristiano Ronaldo no jugara un amistoso durante la gira de pretemporada de la Juventus en Seúl el año pasado tienen derecho a una compensación, dictaminó el martes la justicia local.

Un tribunal de distrito en Incheon, al oeste de Seúl, ordenó a la agencia local que organizó el partido, The Fasta Inc, que pague 371.000 wones (312 dólares) a los hinchas que presentaron la demanda.

El reclamo sostiene que The Fasta Inc publicitó que Ronaldo jugaría durante al menos 45 minutos, pero la estrella de Portugal finalmente no estuvo en el partido en julio de 2019.

El pago incluye 300.000 wones (252,63 dólares) por “angustia mental”, dijo a Reuters el abogado Kim Min-ki, quien presentó la demanda.

Kim dijo que también estaba representando a otros 87 demandantes en varios casos que se presentaron en relación con el partido.

El sitio web de Fasta Inc no estaba en línea y las llamadas telefónicas al presidente de la compañía no fueron respondidas.

(1 dólar = 1.187,5300 wones)

Reporte de Sangmi Cha; Editado en español por Javier Leira