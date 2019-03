UEFA justifica decisión de cobrar penal contra PSG en explicación sobre VAR

El árbitro Damir Skomina revisa un incidente en VAR antes de otorgar un penal Manchester United en un partido por la Liga de Campeones en París contra el PSG. Imagen de archivo. 6 de marzo. Action Images via Reuters/John Sibley/

(Reuters) - La mano de Presnel Kimpembe dentro del área, que facilitó el miércoles la extraordinaria victoria del Manchester United por 3-1 contra el Paris St Germain en la Liga de Campeones, fue revisada en video porque fue “un incidente grave que pasó desapercibido”, dijo la UEFA el viernes.

Los organizadores de la competición hicieron público un comunicado en su sitio web con detalles sobre el uso del sistema de videoarbitraje VAR, que jugó un papel decisivo esta semana en los partidos de vuelta de octavos de final del máximo torneo europeo de clubes.

La decisión más polémica fue la que sancionó al defensa del PSG Kimpembe por rechazar con su brazo un disparo del jugador del United Diogo Dalot. La revisión posterior decretó el penal, que fue convertido por Marcus Rashford en el descuento, sellando una de las remontadas más memorables de la historia del torneo.

“El VAR, tras revisar varios ángulos diferentes que tenía disponibles, recomendó al árbitro una revisión sobre el terreno de juego tras el incidente en el área”, señaló la UEFA.

“Tras la revisión en el campo, el árbitro confirmó que la distancia que recorrió el balón no fue corta y, por tanto, el impacto no pudo ser inesperado”, indicó. “El brazo del defensa no estaba cerca del cuerpo, que se agrandó y detuvo la dirección de la pelota hacia la portería. Por esta razón, el árbitro concedió el penal”.

El Porto también se benefició de dos decisiones que fueron revisadas por el VAR en su victoria por 3-1 sobre el AS Roma en la prórroga. El árbitro concedió un penal a favor del equipo portugués en el minuto 117 por un agarrón de Alessandro Florenzi sobre Fernando.

La UEFA dijo que el árbitro confirmó al VAR que no vio el incidente y pidió imágenes para revisarlo, tras lo cual concedió el penal. Después, el equipo italiano reclamó una acción en el área contraria, que fue desestimada según la UEFA porque el juez de la contienda vio con claridad la jugada y consideró que no hubo falta de Moussa Marega sobre Patrik Schick.

Por último, el gol de Dasun Tadic en la victoria por 4-1 del Ajax de Ámsterdam sobre el Real Madrid también fue revisada por el VAR, ya que pareció que el balón había salido del campo al comienzo de la jugada. No obstante, la UEFA dijo que no había pruebas concluyentes que indicaran que la pelota salió por completo por la banda cuando se analizó del video.

Reporte de Richard Martin; editado en español por Carlos Serrano