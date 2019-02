Lesiones de Lingard y Martial en el United ponen el foco en un opaco Alexis Sánchez

Alexis Sanchez del Manchester United en el calentamiento antes del partido por la Liga de Campeones contra el Paris St Germain en Old Trafford, Manchester, Gran Bretaña, el 12 de febrero de 2019. REUTERS/Phil Noble

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) - En más de un año en el Manchester United, el delantero chileno Alexis Sánchez ni siquiera ha estado cerca del nivel que mostró en el Arsenal, donde era considerado uno de los mejores delanteros de la Liga Premier.

Sin embargo, las lesiones de Anthony Martial y Jesse Lingard hacen que el aporte de Sánchez, quien ha sido suplente durante la mayor parte de la temporada bajo el mando tanto de José Mourinho como de Ole Gunnar Solskjaer, ahora sea muy necesario para los “Diablos Rojos”.

El alcance de las lesiones musculares de Martial y Lingard, sufridas en la derrota del martes por 2-0 ante el Paris St. Germain por la Liga de Campeones, aún se desconoce, pero el United tiene dos duelos cruciales en los próximos 11 días.

Primero enfrentará el lunes al Chelsea en Stamford Bridge por la quinta ronda de la Copa y luego recibirá el 24 de febrero al Liverpool por la Liga Premier.

La lesión de Lingard permitió el ingreso de Sánchez justo antes del descanso en el partido contra el PSG. Sin embargo, el desempeño del chileno genera poca confianza en los hinchas de que será un buen reemplazante en estos dos duros partidos.

“Apenas tocó el balón en la segunda mitad. Definitivamente no tiene confianza. No es el Sánchez del que nos enamoramos en el Arsenal”, dijo el exdefensor del United Phil Neville a BBC Radio. “Se ve como alguien que necesita jugar 10 o 15 partidos. No tengo ninguna razón para explicar por qué su nivel ha bajado tanto”, agregó.

Sánchez, quien ha marcado solo tres goles en la liga inglesa para el United, se vio lento el martes y no pudo exhibir ni una pizca de la habilidad que caracterizó su juego en el Arsenal, donde anotó 60 goles en 122 partidos en la Liga Premier.

Si Solskjaer continúa en el equipo la próxima temporada, se espera que haya movimientos en el plantel y el chileno de 30 años, que ganaría 1,4 millones de libras (1,81 millones de dólares) al mes, podría ser uno de los primeros en la lista para partir de Old Trafford.

(1 dólar = 0,77 libra esterlina)

Reporte de Simon Evans. Editado en español por Rodrigo Charme