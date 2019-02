Chileno Sánchez preocupado por perder "chispa" en Manchester United

Imagen de archivo del delantero chileno del Manchester United Alexis Sánchez durante un partido por la FA Cup frente al Arsenal - Emirates Stadium, Londres, Inglaterra - Enero 25, 2019 REUTERS/Hannah McKay

(Reuters) - El atacante del Manchester United Alexis Sánchez está preocupado porque los hinchas no han visto su mejor desempeño en Old Trafford, en momentos en que lucha por consolidarse esta temporada en el equipo.

El internacional chileno es una sombra del jugador que defendió al Arsenal, anotando sólo cinco goles en 37 partidos desde que fue traspasado al United en enero de 2018.

“Me gustaría haber traído más alegría al club”, dijo Sánchez a la BBC. Sí, me preocupa porque creo en mis habilidades como jugador, quiero mostrarlo”.

Tras presentar problemas físicos bajo las órdenes del extécnico del equipo José Mourinho, el atacante ha encontrado más problemas durante la etapa del entrenador interino Ole Gunnar Solskjaer.

“Él (Solskjaer) no he ha hablado mucho sobre lo que tengo que hacer en el campo, pero creo que soy un jugador experimentado, sé qué necesito hacer y qué no debería”, dijo Sánchez.

El jugador de 30 años está por detrás de Marcus Rashford, Jesse Lingard y Anthony Martial en la disputa por la titularidad y tampoco le ayudó una decepcionante actuación cuando ingresó como sustituto en la derrota ante Paris St Germain por la Liga de Campeones la semana pasada.

Sánchez, sin embargo, confirmó que estaba lesionado antes del ingreso, pero afirmó que no eran excusas para su rendimiento.

“Soy un jugador que, si no estoy en contacto con el balón, pierdo esa chispa, y a veces quiero jugar todos los partidos”, afirmó.

Reporte de Hardik Vyas en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías