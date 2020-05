Bayern vence Union Berlin no reinício da Bundesliga e mantém liderança

BERLIM (Reuters) - O atual campeão alemão Bayern de Munique marcou um gol no final de cada tempo para vencer o Union Berlin por 2 x 0, neste domingo, no retorno da Bundesliga após mais de dois meses de paralisação devido à pandemia de Covid-19, mantendo vantagem de quatro pontos no topo da tabela.

Robert Lewandowski comemora gol na vitória de sue time, o Bayern Munich, sobre o Union Berlin, numa estádio vazio devido ao coronavírus. 17/5/2020 REUTERS/Hannibal Hanschke

O artilheiro da liga, Robert Lewandowski, converteu um pênalti aos 40 minutos e Benjamin Pavard marcou de cabeça aos 35 do segundo tempo num estádio vazio, deixando os bávaros no caminho do oitavo título seguido do Campeonato Alemão.

O time de Munique tem agora 58 pontos, com o Borussia Dortmund em segundo lugar, com 54, após arrasar o Schalke 04 por 4 x 0 no sábado. Faltam oito rodadas para o fim da temporada.

A Bundesliga é a primeira grande liga esportiva do mundo a recomeçar em meio à pandemia, mas os jogos estão sendo disputados sem torcida.

Diversos regulamentos rígidos de saúde regem as partidas, incluindo a proibição de torcedores, pessoal limitado dentro e fora do estádio e testes regulares.

As arquibancadas vazias no estádio Alte Foersterei, com apenas algumas dezenas de funcionários, autoridades e reservas espalhados, eram um cenário incomum para o retorno do clube de maior sucesso da Alemanha.

O Bayern rapidamente assumiu o controle e teve um gol anulado por impedimento.

A equipe teve que esperar até o 40º minuto para abrir o placar com Lewandowski, que busca o recorde de 40 gols na liga de Gerd Mueller em 1972 depois de marcar o 26º no campeonato.

A partida perdeu um pouco de ritmo depois do intervalo, com os jogadores ainda com pouco treino.

Pavard garantiu os três pontos quando marcou de cabeça após escanteio cobrado por Joshua Kimmich.

A polícia de Berlim alertou os torcedores, como em todos os estádios, a ficarem longe, mas disse que algumas dezenas se reuniram fora do estádio antes do jogo. Eles saíram após conversas com a polícia.

Por Karolos Grohmann, reportagem adicional de Michael Nienaber