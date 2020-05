Dortmund goleia o Schalke e se aproxima do Bayern de Munique

DORTMUND (Reuters) - O Borussia Dortmund goleou neste sábado o rival Schalke por 4 x 0 e ficou a um ponto do atual campeão e líder do Campeonato Alemão, Bayern de Munique, no recomeço da Bundesliga, após uma pausa de dois meses por causa da pandemia de coronavírus.

Vista da partida entreBorussia Dortmund e Schalke 04, na retomada do campeonato alemão, sem torcida, devido à pandemia do coronavírus. 16/5/2020. Heinz Buese/Pool via REUTERS

O resultado do clássico do Vale do Ruhr, jogado sem torcedores e com as vozes dos jogadores ecoando no estádio com capacidade para 80 mil pessoas, deixou o segundo colocado Borussia Dortmund com 54 pontos em 26 jogos, atrás do Bayern que visita o Union Berlim no domingo.

O Schalke, que estendeu uma sequência sem vitórias pela liga para oito jogos, tendo marcado apenas dois gols no período, caiu duas posições, para oitavo, com 37 pontos.

O Dortmund havia vencido sete de seus últimos oito jogos antes de a liga ser paralisada em meados de março e retomou de onde parou, com dois gols do português Raphael Guerreiro e outros de Erling Haaland e Thorgan Hazard.

O Schalke se tornou o primeiro time da Bundesliga a fazer cinco substituições, quando Timo Becker entrou no lugar de Jonjoe Kenny no final de uma partida que deu muita coisa para o treinador David Wagner pensar após um desempenho caótico.

O time da casa pisou no acelerador desde o começo e o atacante norueguês Haaland abriu o placar com uma finalização característica de dentro da grande área, desviando a bola às redes após um movimento rápido pela direita.

Julian Brandt soltou Hazard com um toque esperto e o atacante belga emendou um perfeito cruzamento rasteiro para Haaland, que venceu o goleiro Markus Schubert com um toque de primeira, a oito metros de distância, aos 29 minutos.

Guerrero fez 2 x 0, pouco antes do intervalo, ao soltar um potente chute rasteiro, após passe de Brandt.

Hazard fez o terceiro, aos três do segundo tempo, em outro contra-ataque veloz dos anfitriões, encontrando tempo e espaço para superar Schubert após Haaland lançar Brandt, que passou a bola por um defensor solitário para Hazard.

Guerrero colocou a cereja no bolo, aos 18 da etapa final, com um gol de alta qualidade, começando a ação com uma arrancada e finalizando com um lindo chute, após a bola enfiada por Haaland abrir a defesa do Schalke.

Brandt, dono do meio-campo, sugere que o Dortmund se beneficiou da experiência anterior de ter jogado com portões fechados contra o Paris Saint-Germain, na França, pela Liga dos Campeões, em março.

Mas também lamentou que seu time não pode celebrar a vitória enfática contra o Schalke com seus torcedores.

O Dortmund comemorou sua primeira vitória pela liga alemã contra o Schalke desde novembro de 2015, alinhando-se diante da famosa arquibancada da Muralha Amarela ao apito final, mantendo distância de dois metros entre cada jogador.

Escrito por Zoran Milosavljevic