Arsenal vence Liverpool nos pênaltis e conquista Supercopa da Inglaterra

LONDRES (Reuters) - O Arsenal derrotou o Liverpool por 5 x 4 na disputa de pênaltis e conquistou, neste sábado, a Supercopa da Inglaterra que abre a temporada do futebol inglês, depois que as duas equipes empataram por 1 x 1 no tempo normal da partida disputada no estádio de Wembley.

O capitão do Arsenal e autor do gol da equipe durante a partida, Pierre-Emerick Aubameyang, converteu o pênalti decisivo que deu a segunda vitória à equipe sobre os atuais campeões ingleses no espaço de seis semanas, após uma intertemporada reduzida.

Mohamed Salah, Fabinho, Takumi Minamino e Curtis Jones converteram suas cobranças de pênalti pelo Liverpool, mas Rhian Brewster mandou a bola na trave em sua cobrança.

Reiss Nelson, Ainsley Maitland-Niles, Cedric Soares e David Luiz marcaram os pênaltis para o Arsenal, antes de Aubameyang concretizar a vitória que deu à equipe o segundo título em um mês, após a conquista da Copa da Inglaterra sobre o Chelsea em 1º de agosto.

A Supercopa da Inglaterra é disputada anualmente na abertura da temporada entre o campeão inglês e o campeão da Copa da Inglaterra.