Barcelona contrata Griezmann por 120 milhões de euros após longa negociação

BARCELONA (Reuters) - O Barcelona contratou o atacante francês Antoine Griezmann do Atlético de Madri por 120 milhões de euros, e assinou contrato de cinco anos com o jogador campeão mundial depois de pagar a multa recisória, informou o clube atual campeão espanhol em comunicado divulgado nesta sexta-feira.

Griezmann, de 28 anos, rejeitou uma transferência para o Barcelona no ano passado, mas em maio anunciou que estava deixando o time da capital espanhola, onde passou as cinco últimas temporadas depois de sair do Real Sociedad em 2014.

“O FC Barcelona pagou a multa recisória de 120 milhões de euros para liberar Antoine Griezmann do Atlético de Madri”, informou o Barcelona.

“O jogador assinará um contrato com seu novo clube para as cinco próximas temporadas, até 30 de junho de 2024, com uma cláusula de liberação de 800 milhões de euros”.

O negócio encerra a busca do Barça por Griezmann, que não era segredo nenhum no futebol espanhol, uma vez que os catalães tentavam levar o francês para o Camp Nou desde novembro de 2017.

Griezmann chamou atenção ao revelar que estava rejeitando uma oferta do Barcelona em um documentário chamado “The Decision”, que criou tensões entre o atleta e o time, entre outros motivos por ter sido feito pela produtora que pertence ao zagueiro do Barça Gerard Piqué.

Ele assinou um novo contrato com o Atlético até 2023 com uma cláusula de liberação de 200 milhões de euros, que diminuiu para 120 milhões de euros em 10 de julho de 2019.

O atacante marcou 133 gols em todas as competições pelo Atlético, e sua contratação aumenta o poder de fogo do ataque do Barça, que já conta com Lionel Messi e Luis Suárez e ainda pode ser reforçado pela volta de Neymar.

Segundo relatos da mídia espanhola, o atacante brasileiro se arrependeu de ter trocado o Barcelona pelo PSG em 2017 pelo valor recorde de 222 milhões de euros.

Por Richard Martin