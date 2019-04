Barcelona empata sem gols com Huesca, lanterna do Espanhol

HUESCA, Espanha (Reuters) - Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona empatou em uma partida sem gols neste sábado fora de casa contra o último colocado da tabela, o modesto Huesca, numa partida em que o clube catalão poupou muitos de seus titulares para o jogo da próxima semana contra o Manchester United, pela Liga dos Campeões da Europa.

O empate abre uma oportunidade para que o segundo colocado na tabela, o Atlético de Madri, que enfrenta mais tarde o Celta de Vigo, reduza a diferença de 12 pontos para o Barcelona, que tem 74 pontos.

Com o título praticamente garantido após a vitória de 2 a 0, no fim de semana passado, sobre o próprio Atlético, para este sábado o técnico Ernesto Valverde escalou um Barcelona radicalmente diferente daquele que venceu o Manchester United por 1 a 0 na quarta-feira, no jogo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Para enfrentar o Huesca, foram feitas 10 modificações, com apenas três jogadores titulares.

O meia Riqui Puig, de 19 anos, foi um dos estreantes e protagonizou alguns dos melhores momentos de um primeiro tempo com pouca ação. Numa das jogadas, ele prestou uma assistência magnifica para Ousmane Dembélé, mas o atacante acabou chutando para fora.

O brasileiro Malcom acertou uma bola na trave no início do segundo tempo, e seu companheiro de time Carles Aleñá não conseguiu aproveitar o rebote, no melhor momento do Barcelona após o intervalo.

A entrada posterior de titulares habituais como Philippe Coutinho, Jordi Alba e Arthur Melo não foi o bastante para melhorar o ímpeto dos líderes do Campeonato Espanhol.

