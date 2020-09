Messi e Barcelona não chegam a acordo em reunião, diz mídia

Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, chega a aeroporto de Barcelona 02/09/2020 REUTERS/Nacho Doce

BARCELONA (Reuters) - O pai e agente de Lionel Messi se reuniu com o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, nesta quarta-feira, para discutir o desejo do jogador de deixar o clube, mas as negociações terminaram em impasse, informou a mídia espanhola.

Mais cedo, Jorge Messi disse que seria “difícil” a permanência do filho no Barcelona, único clube pelo qual o atacante argentino jogou profissionalmente.

A reunião durou uma hora e meia e foi realizada em um ambiente cordial, de acordo com informações da mídia, incluindo os jornais esportivos Marca e Mundo Deportivo. Segundo as publicações, Bartomeu vê Messi como uma parte importante dos planos do Barça para se reconstruir sob o comando do novo técnico Ronald Koeman. Não houve comentários do clube.

Messi, eleito seis vezes melhor jogador do mundo, está insatisfeito com o fracasso de seu time, que não ganhou nenhum título na temporada passada e foi humilhado por uma derrota por 8 x 2 na Liga dos Campeões diante do Bayern de Munique. Ele disse ao clube na semana passada que deseja sair.

O argentino insiste que tem uma cláusula em seu contrato que lhe permite sair em uma transferência gratuita, mas a reivindicação é contestada pelo Barcelona e pela La Liga, que dizem que ele só pode sair se um clube estiver disposto a pagar 700 milhões de euros da multa rescisória.

“Não sei, não sei de nada”, afirmou o pai de Messi ao canal de TV espanhol Cuatro, após voar em um jato particular.

Pressionado se seria difícil de o atacante argentino permanecer, ele disse “sim”, e, questionado como vê o futuro de Messi no Barcelona, ele respondeu: “difícil, difícil”.

Messi faltou a um exame médico no domingo e não apareceu na segunda-feira para o primeiro treino da temporada.

Reportagem de Joan Faus, Luis Felipe Castilleja e Nacho Doce