Brasil leva gol no fim e perde por 1 x 0 para o Peru em Los Angeles

Luis Abrams marca gol de cabeça que deu a vitória ao Peru contra o Brasil em amistoso em Los Angeles 10/09/2019 Kelvin Kuo-USA TODAY Sports

(Reuters) - Um gol no final da partida marcado por Luis Abram deu ao Peru uma vitória por 1 x 0 sobre o Brasil em amistoso disputado em Los Angeles na noite de terça-feira, na primeira derrota da seleção brasileira em mais de um ano.

Abram se antecipou ao goleiro Ederson para escorar de cabeça uma cobrança de falta, faltando seis minutos para terminar a partida, encerrando uma invencibilidade de 17 partidas do Brasil iniciada após a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

O Brasil, que venceu o Peru na final da Copa América no Maracanã há apenas dois meses, começou a partida sem Neymar, Daniel Alves e Thiago Silva, que foram poupados, e pareceu sentir falta de seus titulares.

Embora Richarlison estivesse bem na frente, forçando o goleiro peruano Pedro Gallese a fazer uma defesa difícil, o Brasil nunca pareceu ter controle total do jogo.

Mesmo com as entradas no segundo tempo de Neymar, Vinícius Junior, Lucas Paquetá e Bruno Henrique, o Brasil não conseguiu se impor e acabou perdendo para o Peru apenas pela quinta vez em 46 jogos.

“Tivemos chances e eles nos castigaram em uma jogada de bola parada”, disse o lateral Fagner. “É um processo de aprendizado e vamos crescer com isso, as derrotas acontecem e precisamos tirar o que pudermos delas”.

Por Andrew Downie