Bayern vence PSG por 1 x 0 e conquista o título da Liga dos Campeões

LISBOA (Reuters) - O Bayern de Munique derrotou o Paris Saint-Germain por 1 x 0, neste domingo, e conquistou o hexacampeonato da Liga dos Campeões, com um gol marcado pelo jogador francês Kingsley Coman, formado nas categorias de base do PSG.

Coman apareceu na segunda trave para marcar de cabeça o gol do titulo aos 15 minutos do segundo tempo, completando uma temporada implacável do Bayern na Liga dos Campeões.

O título assegurou a tríplice coroa para a equipe, enquanto o PSG lamentará as oportunidades desperdiçadas no primeiro tempo por Neymar e Kylian Mbappé, ambos parados pelos goleiro Manuel Neuer.

O PSG, em sua primeira final de Liga dos Campeões, ficou a uma vitória de conquistar o título, apesar dos bilhões de euros de investimento da família real do Catar no clube.

A partida não foi o festival de gols que se esperava, mas foi disputada em alta velocidade e ambos os times criaram chances de marcar. No fim, o Bayern mereceu o título por ter conseguido dominar os adversários.

Após o apito final, Neymar saiu de campo às lágrimas e foi consolado pelo adversário Alaba, enquanto os demais jogadores do Bayern festejavam o título.

Reportagem adicional de Richard Martin