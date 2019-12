Liga dos Campeões terá Real x City e Liverpool x Atlético nas oitavas de final

Confrontos sorteados das oitavas de final da Liga dos Campeões 16/12/2019 REUTERS/Denis Balibouse

NYON, Suíça (Reuters) - Treze vezes campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid enfrentará o campeão inglês Manchester City, e o Liverpool, atual campeão europeu, vai encarar o Atlético Madrid nas oitavas de final da competição, conforme o sorteio realizado nesta segunda-feira.

O Real Madrid ficou no pote dois depois de terminar em segundo lugar em seu grupo, atrás do Paris Saint-Germain, e o City teve a infelicidade de ser sorteado para enfrentar o multicampeão europeu, no evento realizado na sede da Uefa.

O City, que disputará a partida da volta em casa, nunca derrotou o time espanhol, acumulando dois empates e duas derrotas nos quatro confrontos anteriores.

Mas seu técnico, Pep Guardiola, tem um histórico muito mais encorajador de nove vitórias, quatro empatas e quatro derrotas em 17 encontros contra o Real à frente do Barcelona e depois do Bayern de Munique.

“Será difícil”, disse o diretor de futebol do Manchester City, Txiki Begiristain. “O Real Madrid é o melhor. Queremos ser os melhores, então temos que tentar derrotá-los. É sempre um prazer jogar contra o Real Madrid. Nós os conhecemos muito bem. Eles conhecem nosso técnico”.

Os confrontos anteriores entre Liverpool e Atlético de Madri renderam uma vitória para cada e dois empates, e os dois times marcaram quatro gols.

Campeã da liga italiana, a Juventus enfrentará os franceses do Olympique de Lyon, e o PSG enfrentará o Borussia Dortmund.

O Barcelona foi sorteado para enfrentar o imprevisível Napoli, e os clubes se enfrentarão pela primeira vez.

O Tottenham Hotspur, de José Mourinho, terá pela frente o Leipzig, enquanto o Chelsea foi sorteado com o Bayern de Munique. Já o italiano Atalanta encara o Valencia.