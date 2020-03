Tite chama trio do Flamengo e volante Bruno Guimarães para início das eliminatórias

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O técnico Tite convocou nesta sexta-feira o trio do Flamengo Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, e chamou pela primeira vez o jovem volante Bruno Guimarães, do Lyon, para o início da caminhada do Brasil rumo à Copa do Mundo do Catar.

Bruno Henrique e Gabriel Barbosa comemoram gol em partida do Flamengo 21/07/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

O Brasil jogará pelas eliminatórias contra a Bolívia, em Recife, e contra o Peru, na cidade de Lima, no dia 31 deste mês.

A seleção brasileira, que participou de todas as edições da Copa do Mundo, apresentou um futebol abaixo da sua capacidade no segundo semestre do ano passado e sofreu derrotas para Peru e Argentina, além de empates com Colômbia, Senegal e Nigéria. O Brasil rompeu o jejum de vitórias após bater a Coreia do Sul.

“O desempenho no ano passado ficou abaixo? Sim. Poderia ter sido melhor? Sim”, disse Tite.

Apesar de estar suspenso da partida contra a Bolívia devido a uma expulsão na final da Copa América, o atacante Gabriel Jesus também está na lista de convocados e pode jogar a segunda partida.

Machucado, o goleiro Alisson ficou de fora.

“A Copa do Mundo começa hoje. Sei da dificuldade. É difícil, temos que estar atentos a todos os detalhes até novembro de 2022, quando queremos trazer a taça de volta para o Brasil. Vamos sempre chamar força máxima nas eliminatórias”, disse o coordenador da seleção, Juninho Paulista.

Tite quebrou o protocolo de chamar no máximo dois atletas por clube, convocando três jogadores do Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores.

O treinador disse que não negociou com o Flamengo para a convocação dos jogadores. “Não (teve negociação) com o clube e nem com qualquer outro... Temos autonomia na escolha dos atletas. É início da Copa do Mundo”, afirmou.

O avanço do coronavírus virou motivo de atenção dentro da seleção, e os médicos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já estão em contato com os clubes dos jogadores que atuam no exterior.

“Vamos tomar as medidas necessárias para preservar os atletas e a comissão técnica”, disse Juninho.

O atacante Neymar continua desfrutando de prestígio com a comissão técnica do Brasil. “Tomara que todos os atletas de alto nível estejam no melhor nível técnico e de saúde... Isso para todos e para o Neymar”, disse Tite.

GOLEIROS

Éderson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Ivan (Ponte Preta)

LATERAIS

Dani Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de Madri)

ZAGUEIROS

Éder Militão (Real Madrid)

Felipe (Atlético de Madri)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

MEIO-CAMPISTAS

Arthur (Barcelona)

Bruno Guimarães (Lyon)

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Coutinho (Bayern Munique)

ATACANTES

Bruno Henrique (Flamengo)

Éverton (Grêmio)

Firmino (Liverpool)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Neymar (PSG)

Richarlisson (Everton)