Jogadores e dirigentes espanhóis são detidos por suspeita de manipulação de jogos

MADRI (Reuters) - A polícia espanhola prendeu jogadores e dirigentes de times da primeira e da segunda divisões do futebol do país devido a suspeitas de que formaram um grupo para manipular resultados de jogos para lucrar com apostas, noticiou o jornal El País nesta terça-feira.

Uma porta-voz da polícia espanhola confirmou que existe uma investigação em andamento, mas não quis dar detalhes.

O El País disse que operações policiais estão acontecendo em todo o país nesta terça-feira e que vários jogadores e dirigentes atuais e antigos de times das duas primeiras divisões foram presos.

Um advogado do Huesca, recentemente rebaixado do Campeonato Espanhol, confirmou que várias pessoas do clube foram detidas graças a um mandato emitido por um tribunal local da cidade do nordeste da Espanha.

Ele não identificou diretamente os detidos, mas o El País noticiou que entre eles está o presidente do time, Agustin Lasaosa, e o chefe do departamento médico.

“Ainda não conseguimos falar com o presidente. Entretanto, ele terá chance de dar explicações oportunas no devido momento”, disse o advogado, Pedro Camarero, aos repórteres no estádio do Huesca.

“Internamente dentro do clube não estamos preocupados, e estamos à disposição do que quer que as cortes nos solicitem. Por ora, não sabemos como as coisas se desenvolverão”, disse.

A reportagem disse que a investigação sobre manipulação de jogos começou depois da derrota de 1 x 0 do Huesca para o Nastic no final da temporada 2017-18 na segunda divisão.

Na época da partida, o Huesca já havia garantido sua promoção à primeira divisão pela primeira vez, e padrões de aposta irregulares sobre os placares no intervalo e no final do jogo foram flagrados, disse o El País.

Recentemente, o Huesca terminou em penúltimo na liga espanhola e voltará à segunda divisão na próxima temporada.

Por Emma Pinedo