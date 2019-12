Brasil receberá Bolívia em estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022

Brasil x Bolívia pelas elimiantórias da Copa do Mundo de 2018 05/10/2017 REUTERS/David Mercado

ASSUNÇÃO (Reuters) - O Brasil receberá a Bolívia no início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar de 2022, que começará em março, e a Argentina jogará sua primeira partida contra o Equador, conforme determinado em sorteio realizado nesta terça-feira.

O Uruguai enfrentará o Chile em casa, a Colômbia medirá forças com a Venezuela e o Paraguai encara o Peru na primeira rodada do torneio, que se estenderá até novembro de 2021.

A América do Sul terá quatro vagas de acesso direto ao Mundial, que será disputado a partir de 21 de novembro de 2022, e o quinto classificado nas eliminatrórias sul-americanas terá uma repescagem com uma seleção de outra zona.

“Lamentavelmente, embora venhamos a ter somente quatro grupos e meio pela última vez... vamos trabalhar para que a Copa do Mundo volte à América do Sul”, disse o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez, antes do sorteio.

Brasil e Argentina se enfrentarão na sexta rodada, em outubro, quando a seleção brasileira jogará em casa.

Por Daniela Desantis