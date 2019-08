Brasileiro Elkeson é chamado para a seleção da China

HONG KONG (Reuters) - O atacante brasileiro Elkeson está prestes a se tornar o primeiro jogador sem ancestrais chineses a jogar pela seleção da China, depois que as autoridades de futebol do país o registraram para as eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo no próximo mês.

A Confederação Asiática de Futebol anunciou a inclusão de Elkeson no seu site oficial no domingo, terminando com semanas de especulações sobre se o jogador de 30 anos havia recebido a cidadania chinesa e sido chamado pelo técnico Marcello Lippi para as eliminatórias da Copa do Catar 2022.

As autoridades chinesa flexibizaram as regras de elegibilidade para dar a Lippi a chance de levar a China à sua primeira Copa do Mundo desde 2002, quando o país disputou pela única vez o torneio.

O meia inglês Nico Yennaris, cuja mãe é chinesa, se tornou o primeiro estrangeiro a ser chamado para a seleção quando fez parte do time de Lippi que disputou um amistoso contra as Filipinas em junho. Ele jogou 55 minutos sob o nome de Li Ke.

A convocação de Elkeson, no entanto, é a a primeira de um jogador sem ancestrais chineses e se dá depois do seu sucesso no futebol chinês.

O atacante foi para o Guangzhou Evergrande em 2013 e seus gols ajudaram o clube a conquistas títulos da Liga de Campeões da Ásia. Ele foi transferido para o Xangai SIPG antes da temporada de 2016 e foi parte do time que ganhou o título da Super Liga chinesa pela primeira vez no ano passado. Há um mês, retornou ao Guangzhou.

Por Michael Church