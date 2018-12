Manchester City vence Everton com 2 de Gabriel Jesus e volta à liderança

(Reuters) - Gabriel Jesus marcou duas vezes no triunfo do Manchester City sobre o Everton, por 3 a 1 neste sábado, para aumentar a pressão sobre o Liverpool, que recebe o Manchester United no domingo, pelo campeonato inglês.

A vitória leva o time de Pep Guardiola, que perdeu pela primeira vez no campeonato nesta temporada para o Chelsea na semana passada, de volta ao topo da tabela, com uma vantagem de dois pontos sobre o Liverpool.

O atacante brasileiro Gabriel Jesus colocou o City na frente aos 22 minutos, ao receber assistência de Leroy Sane, que também deu o passe de novo para Jesus ampliar, cinco minutos após o intervalo, com um cabeceio entre os zagueiros.

O Everton reagiu com um belo gol de cabeça de Dominic Calvert-Lewin, mas o time da casa restaurou sua vantagem quando o substituto Raheem Sterling foi deixado sem marcação para cabecear.

O City ganhou os seus últimos 10 jogos em casa com um total de 36 golos marcados.

Reportagem de Simon Evans