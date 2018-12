Gabriel Jesus comando volta do Manchester City à liderança do inglês

(Reuters) - Gabriel Jesus marcou duas vezes na vitória do Manchester City por 3 a 1 sobre o Everton no estádio, retomando provisioriamente a liderança, antes de o Liverpool jogar no domingo pelo inglês.

Tottenham Hotspur foi a única outra equipe entre os cinco primeiros para jogar, batendo o Burnley por 1 a 0, enquanto Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace, Newcastle United e Watford todos ganharam.

Houve ainda uma boa notícia para o Manchester City com o retorno de lesão no joelho de Kevin De Bruyne, que jogou 15 minutos no segundo tempo em seu primeiro jogo em seis semanas. Sergio Aguero voltou ao banco depois de uma lesão na coxa.

A equipe do técnico Pep Guardiola tem 44 pontos em 17 jogos, enquanto o Liverpool tem 42, em 16.

Os Wolves derrotaram o Bournemouth por 2 a 0 com gols de Raul Jimenez e Ivan Cavaleiro, marcando a terceira vitória seguida, primeiro feito do tipo na primeira divisão desde 1980 e alcançando o sétimo lugar.

Abaixo deles, o Cardiff City seguiu na luta contra o rebaixamento depois de perder por 3 a 2 em Watford.

O Crystal Palace venceu por 1 a 0 o Leicester City.

O Newcastle também aumentou suas chances de sobrevivência com a vitória por 1 a 0 contra o Huddersfield Town.