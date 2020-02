Regras, respeito e coerência ajudam em recuperação do Napoli de Gattuso

NÁPOLES, Itália (Reuters) - Regras, respeito e coerência ajudaram a tirar o Napoli de um buraco, disse o técnico Gennaro Gattuso nesta segunda-feira, enquanto o time se prepara para receber o Barcelona na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Gattuso, que será técnico na competição pela primeira vez na partida de terça-feira, substituiu Carlo Ancelotti em dezembro com a equipe em crise depois que o clube multou os jogadores por se recusarem a participar de treinamento.

As tentativas iniciais do técnico de remediar a situação só pioraram as coisas e vieram quatro derrotas em seus primeiros seis jogos, com o time caindo para o 13º lugar no Campeonato Italiano.

O ex-jogador de 42 anos, conhecido por ser um dos atletas mais competitivos de sua geração, não é o tipo de pessoa que desiste facilmente e os levou para um campo de treinamento para que eles pudessem discutir as coisas “cara a cara”.

O que foi dito a portas fechadas pareceu dar certo, já que o Napoli venceu seis dos sete jogos subsequentes em todas as competições, incluindo vitórias sobre Inter de Milão e Lazio, além de uma vitória na liga sobre a Juventus, líder da Série A.

“Você conquista a equipe trabalhando duro todos os dias, com regras, respeito e coerência”, disse Gattuso a repórteres.

Por Brian Homewood