Real Madri supera Al Ain e vence mundo de clubes peal 3a vez seguida

ABU DHABI (Reuters) - O Real Madrid venceu a Copa do Mundo de Clubes da Fifa pela terceira vez consecutiva neste sábado depois de derrotar o time local Al Ain por 4 a 1 na final em Abu Dhabi, com a ajuda de gols dos meio-campistas Luka Modric e Marcos Llorente.

O vencedor da Bola de Ouro Modric levou um toque antes de bater de fora da área no canto inferior para abrir o placar aos 14 minutos, depois que o Al Ain perdeu duas chances de começar em vantagem.

O meia do Real Madri Marcos Llorente ampliou a liderança dos campeões europeus aos 15 do segundo tempo com um voleio de fora da área. O capitão do Real, Sergio Ramos, fez o terceiro com um cabeceio poderoso antes de o Al Ain, que bateu o campeão sul-americano River Plate nas semifinais, conseguir um gol de consolo marcado pelo zagueiro japonês Tsukasa Shiotani.

Vinicius Jr. entrou no final e fez uma jogada antes de chutar e a bola ser desviada pelo zagueiro Yahia Nader contra as próprias redes.

O Real venceu as últimas três edições do torneio, também erguendo o troféu em 2014, e ficou à frente do Barcelona como o time que mais venceu.

Reportagem de Richard Martin