Manchester City vence e mantém título da Premier League REUTERS/Toby Melville

(Reuters) - O Manchester City manteve o título da Premier League neste domingo, com uma vitória de 4 x 1 contra o Brighton & Hove Albion no último dia da temporada.

O City terminou o campeonato com 98 pontos, um a mais que o Liverpool, que finalizou o torneio com uma vitória de 2 x 0 contra o Wolverhampton Wanderers.

Na conclusão do duelo de mais alta qualidade pelo título já vista no torneio inglês, o City, que teve uma campanha de 14 vitórias seguidas na Liga, começou perdendo, mas conseguiu se tornar a primeira equipe desde o Manchester United em 2009 a vencer campeonatos consecutivos.

Com o Liverpool vencendo por 1 x 0 em casa o Wolves, o único momento de preocupação para o City veio quando o Brighton fez 1 x 0 no AMEX Stadium, com gol de Glenn Murray, aos 27 minutos.

Mas Sergio Aguero respondeu com um gol 83 segundos depois e o City seguiu dominando a partida, com gols de Aymeric Laporte, Riyad Mahrez e İlkay Gündoğan.

Por Ian Chadband