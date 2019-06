Marta se torna primeira jogadora a marcar gol em 5 Copas do Mundo

Marta converte cobrança de pênalti em jogo Brasil x Austrália 13/06/2019 REUTERS/Jean-Paul Pelissier

MONTPELLIER, França (Reuters) - A atacante brasileira Marta se tornou a primeira jogadora de futebol a marcar em cinco Copas do Mundo diferentes quando abriu o placar para a seleção na partida contra a Austrália pelo Grupo C do torneio feminino, nesta quinta-feira.

A jogadora de 33 anos marcou em cobrança de pênalti, anotando seu 16º gol na maior competição mundial de futebol depois de já ter marcado gols nos torneios de 2003, 2007, 2011 e 2015.

A partida contra a seleção da Austrália foi a estreia de Marta na Copa de 2019, já que a camisa 10 não entrou em campo no primeiro jogo da equipe brasileira, contra a Jamaica, por estar se recuperando de uma lesão.

Para o início do segundo tempo, Marta foi substituída pela atacante Ludmila, que disputa sua primeira Copa do Mundo.

Reportagem de Julien Pretot