Messi diz que Bola de Ouro não foi motivação extra contra o Espanyol

MADRI (Reuters) - O argentino Lionel Messi afirmou que o modesto quinto lugar na Bola de Ouro na segunda-feira passada não foi um fator de motivação extra na excepcional atuação do jogador na vitória do Barcelona contra o Espanyol, por 4 a 0, no sábado.

REUTERS/Albert Gea

Durante a partida, o atacante argentino marcou dois gols de falta e deu uma bela assistência para outro gol, marcado por Ousmane Dembélé.

Messi, que já foi eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, pela primeira vez em uma década não ficou entre os três primeiros. O vencedor de 2018 foi o meia croata Luka Modric.

“Não”, respondeu Messi após ser perguntado sobre se a posição abaixo do normal no prêmio tinha sido uma motivação extra no clássico catalão. “Saímos todos muito motivados desde o começo, pois sabíamos o rival que tínhamos pela frente, que vem fazendo uma grande temporada.”

Seus companheiros de Barcelona saíram em defesa de Messi, mostrando seu desacordo com a posição do argentino na Bola de Ouro e rebatendo as palavras de Pelé, que disse na semana passada que o jogador só tinha uma perna e uma jogada.

“Ele (Pelé) não enxerga muito bem, se falou isso de Messi”, disse o lateral do Barcelona Jordí Alba. “A Bola de Ouro é uma mentira. Leo é sempre o melhor do mundo. Não foi justo com Messi.”

“Há muita campanha em Madri. Se o Cristiano (Ronaldo) estivesse no Real Madrid, talvez a imprensa e a torcida pediriam que ele ganhasse, mas ele se foi e assim ganhou o Modric”, disse Alba. “Modric é um ótimo jogador e fez uma grande temporada. É um dos melhores do mundo, mas o número um é Messi.”

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, que classificou a votação da Bola de Ouro como “absurda”, também elogiou o atacante.

“O que posso dizer do Leo? Ter o Messi conosco é uma sorte infinita. Ele decide qualquer partida e estamos em uma época que não vai se repetir, pois temos um jogador como ele”, disse.

(Por Rik Sharma)