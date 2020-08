MADRI (Reuters) - Lionel Messi não será submetido a um exame de coronavírus no domingo nem participará do treinamento do Barcelona na segunda-feira, após o anúncio nesta semana de que deseja deixar o clube catalão, afirmou o jornal La Vanguardia neste sábado.

O jornal afirmou que Messi enviará outro documento oficial para informar ao clube sobre sua decisão de não comparecer ao treinamento, após ter informado nesta semana ao Barcelona em uma correspondência registrada que gostaria de sair.