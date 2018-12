Modric critica Messi e Cristiano Ronaldo por faltarem a premiação

(Reuters) - Luka Modric, vencedor da Bola de Ouro, criticou Cristiano Ronaldo e Lionel Messi pela ausência na cerimônia em que ele recebeu o prêmio, observando que a decisão das duas estrelas é injusta com os demais companheiros de profissão.

Modric, capitão da Croácia, quebrou no mês passado o monopólio que Messi e Ronaldo no prêmio nos últimos dez anos. Em entrevista publicada neste sábado, o jogador do Real Madrid disse que a ausência dos dois em 3 de dezembro não fez sentido.

“Eu não posso falar sobre as razões pelas quais alguém não aparece para uma cerimônia de premiação, é a escolha deles, não faz sentido, parece? Você está votando e as recompensas valem apenas quando ganham”, disse ele em entrevista ao jornal croata Sportske Novosti.

“É injusto para com os outros jogadores e para aqueles que votaram, que os nomearam nos últimos 10 anos, e também para o futebol e torcedores, mas cada um age da maneira que acha apropriado.”

Cristiano Ronaldo ficou em segundo lugar no Golden Ball de 2018, atrás de Modric, de quem foi companheiro de equipe em Madri, enquanto Messi foi o quinto.

Modric, que conquistou a terceira Liga dos Campeões consecutiva do Real Madrid na última temporada e chegou com a Croácia à final da Copa do Mundo pela primeira vez, disse que Ronaldo e Messi ainda são os melhores do mundo, mas isso não significa serem nomeados melhores jogadores a cada temporada.

