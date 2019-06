Neymar embarca com muletas em aeroporto de Brasília após ser cortado da seleção

Atacante Neymar chega de muletas ao aeroporto de Brasília 06/06/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O atacante Neymar embarcou nesta quinta-feira de muletas em um jato executivo no aeroporto internacional de Brasília, depois de ser cortado da seleção brasileira que disputará a Copa América, devido a uma contusão no tornozelo.

Neymar chegou pela manhã à área de aviação executiva do aeroporto em um van acompanhado do pai, Neymar da Silva Santos.

O jogador embarcou com destino ao Rio de Janeiro após ter sido cortado da seleção brasileira de madrugada, em consequência de lesão sofrida ainda no primeiro tempo de um amistoso vencido pelo Brasil por 2 x 0 com o Catar na capital federal, na noite de quarta-feira.

A partida foi a primeira a ser disputada por Neymar depois que o jogador foi alvo de uma acusação de suposto estupro revelada no fim de semana. O atacante chegou a dizer nas redes sociais antes do amistoso que seria “uma das partidas mais difíceis da minha carreira, se não for a mais (pelas circunstâncias).”

Neymar é acusado por uma brasileira de tê-la estuprado em um hotel de Paris, para onde ela foi para encontrar o jogador depois de ter as despesas com passagem e hospedagem pagas por ele, de acordo com boletim de ocorrência feito pela suposta vítima.

O jogador nega as acusações e afirma que é alvo de uma armadilha. Ele disse que a relação sexual foi consentida e divulgou troca de mensagens que teve com a suposta vítima, incluindo fotos íntimas encaminhadas por ela. A divulgação das imagens gerou uma segunda investigação contra o atleta.

Por Pedro Fonseca, com reportagem de Ueslei Marcelino em Brasília