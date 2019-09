Tribunal reduz suspensão de Neymar para 2 jogos de competições da Uefa

Neymar durante treino do PSG 17/09/2019 REUTERS/Benoit Tessier

(Reuters) - A Corte Arbitral do Esporte (CAS) reduziu a suspensão do atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, de três para dois jogos de competições da Uefa por insultar árbitros, anunciou o tribunal nesta terça-feira.

Em junho, o PSG e o brasileiro apelaram do afastamento de três partidas imposto pela Uefa, a entidade organizadora do futebol europeu, e CAS acatou em parte a apelação.

Neymar classificou a tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) como “uma desgraça” depois que o PSG foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Manchester United nas oitavas de final, quando o time inglês recebeu um pênalti que se mostrou decisivo na vitória de 3 x 1 no Parc des Princes.

Neymar poderá jogar na terceira rodada da Liga dos Campeões, quando seu time viaja para enfrentar o Club Brugge, no dia 22 de outubro.

O jogador de 27 anos estreou na atual temporada da liga francesa no sábado, depois de uma tentativa fracassada de transferência para o Barcelona, marcando o único gol da partida contra o Racing Strasbourg já nos acréscimos.

Ele está suspenso da estreia do PSG na Liga dos Campeões diante do Real Madrid, na quarta-feira.

Por Julien Pretot