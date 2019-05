Neymar é suspenso por 3 partidas por incidente com torcedor em final da Copa da França

Neymar em jogo do PSG 04/05/2019 REUTERS/Charles Platiau

(Reuters) - O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, recebeu uma punição de três partidas e outra punição suspensa de duas partidas devido a um incidente com um espectador após a derrota de seu time para o Rennes na final da Copa da França no mês passado, informou a Federação Francesa de Futebol.

O PSG perdeu de 6 x 5 nos pênaltis depois que o Rennes se recuperou de dois gols e empatou em 2 x 2, e o jogador aparentemente acertou um soco em espectador que tentou filmá-lo com o celular quando ele foi receber a medalha de vice-campeão.

A punição de Neymar começa na segunda-feira, o que significa que ele pode jogar a partida de sábado do Campeonato Francês contra o Angers, mas que perderá os dois últimos jogos da liga contra Dijon e Reims.

O jogador de 27 anos também perderá a primeira partida da próxima temporada, o confronto anual do Troféu dos Campeões contra o Rennes, em agosto, mas a punição suspensa lhe permitirá disputar os dois jogos seguintes.

Neymar já havia sido suspenso de três jogos da Liga dos Campeões por insultar árbitros depois da eliminação de seu time nas quartas de final.

O PSG ainda foi multado em 35 mil euros porque seus torcedores usaram lasers e fogos de artifício durante a partida.

Por Rohith Nair em Bengaluru