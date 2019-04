Pelé segue em bom estado após retirar cálculo real em São Paulo

(Reuters) - O ex-jogador Pelé segue em bom estado geral sob o ponto de vista clínico, após retirar na manhã deste sábado um cálculo real, informou boletim médico do hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“O procedimento foi bem-sucedido e o paciente já se encontra no seu quarto”, afirmou o boletim.

O tricampeão mundial, de 78 anos, está internado no Albert Einstein desde terça-feira, quanto chegou de Paris, onde também esteve internado por outros cinco dias devido a um quadro de infecção urinária.

Pelé deu entrada em um hospital de Paris no dia 3 de abril com febre alta, depois de participar de um evento na cidade ao lado do atacante do Paris Saint Germain e da seleção francesa Kylian Mbappé.

Por Marta Nogueira, no Rio de Janeiro