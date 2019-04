Pelé é novamente hospitalizado em São Paulo após voltar de Paris

Pelé durante evento em Paris 02/04/2019 REUTERS/Christian Hartmann

(Reuters) - O ex-jogador Pelé foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após desembarcar no aeroporto de Guarulhos na manhã desta terça-feira ao voltar de Paris, onde passou cinco dias internado.

A hospitalização de Pelé ocorreu devido a um quadro de infecção urinária, que foi controlada e erradicada pelos médicos franceses. “No momento, (ele) está realizando exames admissionais e seu estado de saúde é bom”, informou o hospital Albert Einstein em nota.

Ao desembarcar, o tricampeão mundial reconheceu o carinho e a preocupação dos fãs. “Quero aproveitar essa oportunidade para (agradecer a) todos os brasileiros, para todos aqueles que ligaram para hospital, que ligaram para mim... desejando meu pronto restabelecimento. Muita gente dizendo que fazia prece, orando por mim e, mais uma vez, foi tudo bem”, disse em reportagem da TV Globo.

O ex-atleta, de 78 anos, também mencionou que passou por uma cirurgia, mas não forneceu mais detalhes sobre o procedimento.

Pelé foi internado num hospital de Paris no dia 3 de abril com febre alta, depois de participar de um evento na cidade ao lado do atacante do Paris Saint Germain e da seleção francesa Kylian Mbappé.

O astro, considerado por muitos o melhor jogador de futebol da história, recebeu tratamento com antibióticos e disse na sexta-feira, em sua conta oficial do Twitter, que estava se sentindo muito melhor.

Pelé tem enfrentado uma série de problemas de saúde nos últimos anos.

Em março do ano passado, ao ser homenageado no Fórum Econômico Mundial para a América Latina em São Paulo, Pelé afirmou que ainda se recuperava de duas cirurgias no quadril que o deixaram “fora do jogo”.

Além disso, o tricampeão já esteve hospitalizado nos últimos anos devido a problemas na próstata e no rim.

Reportagem de Débora Moreira no Rio de Janeiro