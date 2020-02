Gol de Benzema dá a vitória ao Real Madrid no clássico contra o Atlético

MADRI (Reuters) - Karim Benzema garantiu a vitória por 1 x 0 para o Real Madrid no clássico contra o Atlético de Madrid, neste sábado, ressaltando as credenciais do Real para o título do Campeonato Espanhol.

O atacante francês marcou de chapa completando o cruzamento do compatriota Ferland Mendy para abrir o placar em um jogo travado, aos 11 minutos do segundo tempo, depois de o treinador Zinedine Zidane fazer uma substituição dupla no time.

Zidane havia começado a partida com uma formação estreita contendo cinco meias, mas, depois de não conseguir quebrar a defesa do Atlético, tirou Toni Kroos e Isco no começo da etapa final e colocou em campo os pontas Lucas Vázquez e Vinícius Júnior.

O adolescente brasileiro ajudou a abrir um teimoso Atlético com paciência no meio-campo, puxando três marcadores antes de soltar Mendy, que precisou de apenas um toque para achar Benzema dentro da área.

O Atlético raramente ameaçou a defesa do Real Madrid, que concedeu apenas 13 gols em 22 jogos pela liga nesta temporada, embora tenha algum direito de reclamar de um pênalti não marcado de Casemiro em Morata no primeiro tempo.

O gol de Benzema deu ao Real Madrid sua primeira vitória em casa contra o Atlético pela liga espanhola desde 2012 e aumentou a distância na ponta da tabela em relação ao Barcelona para seis pontos. O Barça pode reduzir a margem para três se vencer o Levante no domingo.

O Atlético está em quinto lugar, a 13 pontos do seu rival local, com mais problemas de lesões depois de o atacante Álvaro Morata sair machucado no começo do segundo tempo, com suspeita de dor muscular.

A lesão de Morata aumentou a lista de desfalques do Atlético para sete jogadores, menos de três semanas antes de receber o atual campeão Liverpool pelas oitavas de final da Champions League.

A derrota aumentou a pressão sobre o treinador Diego Simeone, que não venceu seus últimos cinco jogos e está em seu pior momento desde que chegou ao clube em dezembro de 2011.

Por Richard Martin