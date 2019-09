Real Madrid arranca vitória por 3 x 2 sobre Levante, na estreia de Hazard

MADRI (Reuters) - O Real Madrid teve um dominante primeiro tempo na vitória contra o Levante por 3 x 2, pelo Campeonato Espanhol, neste sábado, com gols de Karim Benzema e Casemiro, mas caiu de rendimento após a entrada de Eden Hazard, estreando pelo clube, e terminou o jogo agarrando-se aos três pontos.

Benzem fez de cabeça aos 25 minutos, em um Santiago Bernabéu tomado pela chuva, ao completar o cruzamento de Dani Carvajal. O atacante francês marcou novamente, alguns minutos depois, após receber um passe de James Rodríguez.

O meia brasileiro Casemiro ampliou a vantagem do Real Madrid pouco antes do intervalo, com uma arrancada para completar o cruzamento do compatriota Vinícius Júnior, mas o Levante descontou pouco depois do intervalo com o ex-atacante do Real Madrid, Borja Mayoral.

Talvez com a estreia da Champions League contra o Paris Saint-Germain na quarta-feira em mente, o treinador do Real, Zinedine Zidane, tirou o capitão Sergio Ramos e Casemiro por volta dos 15 minutos, permitindo que Hazard enfim fizesse sua primeira partida oficial após se recuperar de lesão.

A contratação de 100 milhões de euros do Real Madrid pareceu fora de ritmo em seu primeiro jogo competitivo e, com a queda de intensidade dos donos da casa, Gonzalo Melero reduziu a desvantagem do Levante para apenas um gol, e os visitantes tiveram chances para empatar.

“O segundo tempo foi muito difícil para nós, sempre é complicado conceder um gol pouco depois do intervalo, mas, no geral, as sensações são boas”, disse Zidane a repórteres, após a vitória que levou seu time a oito pontos em quatro jogos.

“Fomos fenomenais no primeiro tempo, fizemos gols, jogamos um futebol empolgante e mostramos muito comprometimento. Precisamos tentar manter isso por 90 minutos.”

REAL ALIVIADO

Os visitantes tornaram o final nervoso para os anfitriões, a 15 minutos do fim, graças a uma cabeçada perto da trave de Melero e duas vezes ficaram próximos de empatar nos acréscimos.

“O Real Madrid estava implorando pelo apito final”, disse o técnico do Levante, Paco López.

O time de Zidane havia empatado seus últimos dois jogos contra Real Valladolid e Villarreal e ficou grato de ter arrancado uma vitória.

O goleiro do Real, Thibaut Courtois, criticou seu time por ter se desligado depois do intervalo.

“Se tivéssemos continuado a jogar da mesma maneira do primeiro tempo, teríamos vencido por 5 x 0 ou 6 x 0”, disse a repórteres.

“Jogamos os melhores 45 minutos da temporada, mas assim é o futebol, o Levante mudou seu sistema e fomos displicentes de vez em quando nos nossos passes.”

