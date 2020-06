Prefeitura do Rio de Janeiro autoriza presença de público em estádios de futebol

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a presença de público nos estádios de futebol a partir de 10 de julho, apesar de a pandemia de Covid-19 ainda não ter sido superada.

O campeonato carioca foi o primeiro do Brasil a retomar os jogos, em decisão cercada de muita polêmica. Na semana passada, Flamengo e Bangu se enfrentaram sem público no estádio do Maracanã. No complexo do estádio há um hospital de campanha montado para atender vítimas de coronavírus.

A autorização para a presença de público foi autorizada em decreto publicado pelo município. Nas principais ligas da Europa, onde os jogos foram retomados antes do Rio, as partidas seguem sem presença de torcida.

“Parece ser prematura a decisão uma vez que a doença ainda não chegou ao pico no Brasil e aglomerações não são recomendáveis”, disse à Reuters o médico Miguel Haddad.

O decreto do prefeito Marcelo Crivella prevê que nessa primeira etapa o limite de público será de um terço da capacidade da arena. O Maracanã, por exemplo, operava antes da pandemia com um carga de ingressos de 65 mil torcedores.

O decreto prevê distanciamento entre torcedores de ao menos 4 metros quadrados e respeito a regras como limpeza, asseio, disponibilidade de álcool gel e outras.

“Achamos a decisão do prefeito precipitada por não se ter controle sobre tudo que envolve um jogo de futebol”, disse a vice-presidente do Vasco, Sonia Andrade.

Procurada, a vigilância sanitária informou que reuniões com clubes e federação estão sendo feitas para viabilizar a presença do público nos estádios e, se não houver conforto de que todas a medidas de segurança poderão ser cumpridos, a medida pode ser eventualmente reavaliada.

Pelo decreto, a venda de ingressos para os jogos será feita online.

O programa de reabertura das atividades no Rio de Janeiro foi desenhado para ser feito em 6 etapas, mas alguns setores tiveram suas fases antecipadas. A prefeitura tem argumentado que as curva da Covid-19 tem caído no Rio e a taxa de ocupação de hospitais também baixou.

Neste domingo, depois de muita reclamação e disputas na justiça desportiva, foi realizada mais uma rodada de jogos do Campeonato Carioca.